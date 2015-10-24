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هانى المسيرى يشارك في المؤتمر الاقتصادي المصري الدولي لمحافظة مطروح

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هانى المسيرى يشارك في المؤتمر الاقتصادي المصري الدولي لمحافظة مطروح هانى المسيرى يشارك في المؤتمر الاقتصادي المصري الدولي لمحافظة مطروح
شارك هاني المسيري محافظ الإسكندرية اليوم بالمؤتمر الاقتصادي المصري الدولي لمحافظة مطروح ، تحت عنوان " مطروح مستقبل الاستثمار " ، والذي يقام تحت رعاية عبد الفتاح رئيس الجمهورية ، وتستمر فاعلياته يومي 24 و 25 أكتوبر الحالي.

، وذلك بحضور الدكتور أحمد ذكي بدر وزير التنمية المحلية والاستاذ أشرف سالمان وزير الاستثمار والدكتور هشام زعزوع وزير السياحة واللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية السابق والمهندس هاني ضاحي وزير النقل السابق وعدد من المسئولين ورجال الأعمال ، وحشد كبير من المستثمرين العرب والمحليين

ويتطرق المؤتمر إلى طرح عدة مشروعات فى قطاعات ميناء مطروح والذي يتم عرض إقامته بمنطقة جروب بمدينة النجيلة بشاطئ مدينة براني ، والإنتاج الحيوانى والزراعة والثروة السمكية ومصانع الأسمنت والتسويق العقارى، والثروة المعدنية ، والصرف الصحي واستخدام أحدث التكنولوجيا في تطوير الساحل الشمالي العربي وسيوة في هذه المجالات ، والتي تعد محرك النمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة ويتم عرض خطة تنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي وعرض إمكانيات وفرص الاستثمار الصناعية والسياحية والعقارية بمطروح وخطة الدولة لتنمية المنطقة وفرص التعاون بين الشركاء الدوليين والمحليين

وسيتم في ختام المؤتمر توقيع مذكرات التفاهم لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة مطروح ، ومن المتوقع أن تصل استثمارات المؤتمر إلى 12 مليار دولار، من قبل بعض المستثمرين العرب ينتمى غالبيتهم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة .

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مصر 365

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