نائب جامعة أسوان يطمئن على سير الدراسة بكلية التربية النوعية

قام اليوم الدكتور عبد القادر محمد، نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، بتفقد كلية التربية وكلية التربية النوعية؛ للاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظام الطلاب فى الدراسة.

واطمأن نائب رئيس الجامعة على سير الدورة التدريبية المقامة بقاعة الدكتور أحمد فوزى بكلية التربية تحت عنوان "مهارات العرض الفعال لأعضاء هيئة التدريس" بكلية الطب.

ورافقه فى الجولة التفقدية كل من الأستاذ الدكتور سعيد القاضى عميد كلية التربية، والأستاذ الدكتور راضى عبد المجيد طه عميد كلية التربية النوعية، والدكتور عبد الحى على محمود وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور مصطفى حسيب وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب.



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