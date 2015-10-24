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تفاصيل اغتيال أمين حزب النور بشمال سيناء

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تفاصيل اغتيال أمين حزب النور بشمال سيناء تفاصيل اغتيال أمين حزب النور بشمال سيناء
أعلنت مصادر أمنية وطبية بشمال سيناء، جانب من تفاصيل اغتيال الدكتور مصطفى عبدالرحمن أمين حزب النور بشمال سيناء.

وقالت المصادر، إن ملثمين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار عليه أثناء سيره من منزلة فى طريقه للمسجد لصلاة العصر.

وأشارت المصادر الطبية، أن الحادث وقع بمنطقة بركة حليمة خلف مستشفى العريش العام، ونقل على الفور للمستشفى، وتبين وفاته متأثرا بإصابته بطلقات فى الرأس والجسد، وتم إيداع جثمانه مشرحة مشتشفى العريش العام تحت تصرف النيابة.

وحضرت للمكان قوات الأمن وفرضت طوقا أمنيا حول المشرحة، فيما ترك عدد قليل من ذويه بالمكان.

ويعد الدكتور مصطفى عبدالرحمن أحد أبرز المرشحين لمجلس النواب عن دائرة العريش بين 21 مرشحا آخر.
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