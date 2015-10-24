جامعة بنها تعقد ورشة عمل طبية في جراحات المناظير علي المستوى الدولى

تنظم وحدة جراحة المناظير بكلية الطب البشرى بجامعة بنها بالتعاون الأكاديمية الطبية العسكرية وأكاديمية الشرطة ومستشفى القوات الجوية التخصصي و وزارة الصحة بمختلف فروعها ومنها التأمين الصحي وهيئة المستشفيات التعليمية صباح الاثنين المقبل ورشة عمل بعنوان الجديد في جراحات المناظير على المستوى الدولي و التدريب على عمليات ازالة الحوصلة والقنوات المرارية بقسم الجراحة العامة بمشاركة عدد من المتخصصين والخبراء المصريين والعرب والأجانب من مختلف الجامعات.

وقال الدكتور إبراهيم راجح وكيل كلية الطب البشري ببنها أن الورش العلمية الطبية تأتى فى إطار تبادل الخبرات بين كافة المؤسسات الطبية والجامعات لتطوير المنظومة الطبية والعلمية فى مصر ويشارك فيها عددا من أخصائي الجراحة من بعض الدول العربية كدولة الكويت واليمن.

>مضيفا أنه سيتم إجراء 14 عملية جراحية واستعراض لأحدث طرق علاج حالات السمنة المفرطة وفتق الحجاب الحاجز وحالات ارتجاع المرىء والجراحات التقليدية كالمرارة والزائدة الدودية بالمنظار

وأشار راجح أن تلك الدورات تنظم منذ عام 1993 م بالتعاون مع جمعية الجراحين المصريين والدوليين بشيكاغو وان تلك الدورة رقم 46 التى تنظم على مستوى العالم وتم الأعداد لتلك الدورة منذ 6 أشهر لتظهر بشكل مشرف لجامعة بنها.

تقام الدورة تحت رعاية الدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة والدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس جامعة بنها لشئون المجتمع والبيئة وإشراف الدكتور محمد الشافعى القائم بأعمال عميد كلية الطب البشري والدكتور إبراهيم راجح وكيل كلية الطب والدكتور نبيل شديد المنسق العام للبرنامج التدريبى

>وتعتبر الوحدة التى تقام عليها ورش العمل إحدى الوحدات ذات الطابع الخاص بكلية الطب والمستشفيات الجامعية ببنها والبالغ عددها 14 وحدة وتعد من أنشط الوحدات على مستوى الجامعة التى تقدم خدمات طبية متميزة دون مقابل.

>