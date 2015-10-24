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أهالى قرية الحسانية فى القليوبية ينتظرون وصول جثمان شهيد الواجب بالعريش

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أهالى قرية الحسانية فى القليوبية ينتظرون وصول جثمان شهيد الواجب بالعريش أهالى قرية الحسانية فى القليوبية ينتظرون وصول جثمان شهيد الواجب بالعريش
خيم الحزن على قرية الحسانية بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، على استشهاد ابنها البار المجند "أحمد سمير إبراهيم" 20 سنة، والذى استشهد فى واقعة انفجارعبوة ناسفة بالعريش، صباح أمس الجمعة، مما أسفر عن استشهاده وضابط وإصابة 3 آخرين.

اتشحت القرية التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية بالسواد، وسادت حالة من الحزن، فور سماعها خبر استشهاد أحد أبنائها.

وأكد مصدر أمنى تشييع الجثمان فى جنازة عسكرية من مسجد القرية، يتقدمها القيادات الأمنية بالقليوبية، وينتظر المئات من الأهالى بمداخل وشوارع القرية لاستقبال جثمان الشهيد.
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