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البرلمان الروسى: روسيا وسوريا تمضيان حتى نهاية الشوط فى مكافحة الإرهاب

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البرلمان الروسى: روسيا وسوريا تمضيان حتى نهاية الشوط فى مكافحة الإرهاب البرلمان الروسى: روسيا وسوريا تمضيان حتى نهاية الشوط فى مكافحة الإرهاب
بعث كل من رئيسى الغرفتين العليا والسفلى للبرلمان الروسى برسالة إلى رئيس مجلس الشعب السورى. أبلغاه فيها بأن روسيا ستمضى قدما مع سوريا حتى نهاية الشوط فى مكافحة الإرهاب.

وأوردت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أن فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد- مجلس الشيوخ الروسى، لفتت فى رسالتها إلى محمد جهاد اللحام رئيس مجلس الشعب السورى، إلى أن " لقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مع نظيره السورى بشار الأسد فى موسكو أكد اتفاق وجهات نظر بلدينا حيال مكافحة الإرهاب، وجدد عزمهما على المضى فى طريق هذا الكفاح إلى غايته".

ومن جانبه، قال سيرجى ناريشكين، رئيس الدوما- مجلس النواب الروسى، فى رسالته إلى رئيس مجلس الشعب السورى أن "نواب الدوما مستعدون لمواصلة تنسيق الجهود مع نظرائهم السوريين لإيقاف جرائم الإرهاب الدولى فى أسرع وقت واستعادة السلام والهدوء فى سوريا".
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