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مسؤول إيرانى ينتقد انضمام السودان الى التحالف السعودى ضد اليمن

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مسؤول إيرانى ينتقد انضمام السودان الى التحالف السعودى ضد اليمن مسؤول إيرانى ينتقد انضمام السودان الى التحالف السعودى ضد اليمن
انتقد مساعد وزير الخارجية الإيرانى حسين أمير عبداللهيان السودان لانضمامه الى التحالف السعودى المناهض لليمن وقال إنه لن يجديه نفعا مؤكدا أن "العدوان" قد بلغ النهاية.

يذكر أن قوة سودانية قوامها نحو 750 جنديا معززة بمدرعات وأسلحة ثقيلة قد قد وصلت إلى عدن الأسبوع الماضى وانضمت إلى القوات الإماراتية والسعودية التابعة لقوات التحالف المتواجدة هناك، وحول اجتماع وزراء خارجية وأمريكا وتركيا وروسيا فى فيينا حول سورية ، شدد عبداللهيان ،فى تصريح لوكالة انباء فارس على ان الخطوة الاشد ضرورة حاليا ازاء هذا البلد هو الرقابة الحدودية مع بلدان الجوار والمكافحة الحقيقية للارهاب الى جانب متابعة العملية السياسية.

وأكد على ضرورة المساعدة فى تعزيز العملية السياسية فى سورية و"ان الشعب السورى له الكلمة الفصل فى تقرير مصيره"، ولفت الى ان بعض الاطراف الذين ساهموا فى دعم الارهابيين عليهم التركيز الآن على اداء دور بناء فى سورية.

وأكد دعم طهران لجهود الأمم المتحدة ووصف فى ذات الوقت خطوات موسكو فى مكافحة الإرهاب فى سورية بالإيجابية، كما شدد على ضرورة التركيز على اعتماد آليات سياسية حقيقية وإجراء مشاورات مع الاتحاد الأوروبي.
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