رئيس مجلس الشعب السورى: العمليات الروسية على سوريا تحقق نتائج كبيرة

أكد رئيس مجلس الشعب السورى محمد جهاد اللحام السبت خلال لقائه وفدا برلمانيا روسيا ان العمليات الجوية المشتركة الروسية السورية تحقق "نتائج كبيرة"، وفق ما نقلت الوكالة السورية للانباء (سانا).

وقال اللحام ان "التنسيق بين القوات السورية والروسية أثناء تنفيذ العمليات الجوية والبرية على الأرض بدأ يحقق نتائج كبيرة فى مجال دحر الإرهاب والقضاء عليه فى سورية والعراق".

واعتبر ان "التعاون السورى الروسى فى مجال محاربة الإرهاب والعمليات الجوية المشتركة ضد التنظيمات الإرهابية فى سورية هو التحالف الشرعى الوحيد ضد الإرهاب العالمى لأنه جاء منسجما مع القوانين الوطنية والدولية وميثاق الأمم المتحدة".

بدأت روسيا فى 30 سبتمبر حملة جوية فى سوريا استجابة لطلب دمشق، وتقول انها تستهدف تنظيم الدولة الاسلامية ومجموعات "ارهابية" اخرى، فيما تنتقدها الدول الغربية لشنها ضربات ضد مواقع فصائل مقاتلة اخرى.

والى جانب روسيا تدعم ايران النظام السورى سياسيا وعسكريا منذ بدء الازمة فى مارس العام 2011، واضاف اللحام ان "سوريا وبالتعاون مع الأصدقاء والأشقاء فى روسيا وإيران تعمل أيضا للدفع بالحل السياسى بالتوازى مع محاربة الارهاب عبر تفعيل الحوار مع المعارضة الوطنية التى ترفض الإرهاب والتدخل الخارجى وتنادى بسورية دولة ديمقراطية تعددية".

وصل الوفد البرلمانى الروسى الى دمشق صباح الجمعة بعد ايام على زيارة مفاجئة قام بها الرئيس السورى بشار الاسد الى موسكو حيث عقد محادثات مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين.