بالصور.. تفاصيل مصرع طفل وإصابة أشقائه إثر انهيار حائط منزلهم ببنى سويف

أطفال أربعة لم يتجاوز عمر أكبرهم الـ12 عاماً، استيقظوا صباحاً منتهزين فرصة أنه يوم السبت إجازة من المدرسة وعنائها، واتجهوا إلى مكان لعبهم المفضل أمام المنزل، إلا أن القدر كان قاسياً على طفولتهم ولقى أحدهم مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون تحت أنقاض حائط المنزل الذى سقط عليهم.

واستيقظ أهالى قرية دنديل التابعة لمركز ناصر ببنى سويف على صوت هائل تبعه صراخ وعويل النساء، واتجهوا إلى منزل شعبان محمد الفلاح الذى لم يتجاوز الـ35 عاماً يحاولون انتشال أطفاله الأربعة من تحت حطام الحائط الذى سقط عليهم.

ويقول أحمد جلال أحد جيران الضحايا " سمعت صوت سقوط حاجة كبيرة فجريت على بيت شعبان لقيت الحيطة واقعة على عمر ابنه وعلى أخواته الثلاثة، وطلعنا الثلاثة وكانت حالتهم عبارة عن كسور، لكن عمر كان تعبان جدا ومكنش بيتكلم".

وتقول جدة الأطقال الأربعة "إن والدهم راجل فلاح على باب الله مش عنده شغلة ولا مشغلة غير أنه بيروح غيطه يشتغل فيه، والحيطة مش قديمة ولا حاجة وإحنا منعرفش هى وقعت إزاى على الأطفال، وكل اللى نعرفه أنهم تعبانين فى المستشفى".

وكان العميد علاء القاضى، مأمور مركز ناصر، تلقى بلاغًا من المقدم محمد الخولى، رئيس مباحث ناصر، يفيد بانهيار حائط منزل محمد شعبان، من قرية دنديل، على أطفاله الأربعة.

ونقلت سيارة الإسعاف عمرو محمد شعبان 10 سنوات، والذى لفظ أنفاسة الأخيرة قبل وصول مستشفى بنى سويف العام، وأشقاءه الثلاثة عبد الرحمن ومنة 12 سنة مصابين بكسور فى الحوض والذراع وملك خمس سنوات مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكسور فى الذراع، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

مصرع طفل فى انهيار منزل بقرية شمال بنى سويف

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