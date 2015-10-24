ضبط لبنانى بحوزته 2000 قرص مخدر فى شرم الشيخ

تمكنت مباحث قسم ثان شرم الشيخ، من ضبط لبنانى الجنسية بحوزته كمية من الأقراص المخدرة بمنطقة بنق فى شرم الشيخ.

تلقى اللواء مجدى موسى، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من رئيس مباحث قسم ثان بشرم، بقيام المتهم بالاتجار بالقرص المخدرة، ووردت معلومات للرائد هشام حجازى معاون مباحث قسم شرطهة ثان شرم الشيخ، بقيام "ح. ه. ا" لبنانى الجنسية ومقيم بإحدى القرى السياحية بشرم الشيخ بالاتجار فى الأقراص المخدرة، خاصة عقار الاكستازى المخدر، ويتخذ من منطقة نبق - دائرة قسم شرطة ثان شرم الشيخ مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبعرض المعلومات على اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى، وجه بتجهيز مأمورية لسرعة ضبط المتحرى عنه، وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكن الرائد محمد عبد الله معاون مباحث القسم من ضبط المتهم بمنطقة نبق - دائرة القسم وبحوزته (2000) قرص من عقار الاكستازى المخدر وهاتف محمول، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.