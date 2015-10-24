ارتفاع النفط بعد خفض المركزي الصيني أسعار الفائدة

ارتفعت أسعار النفط بعدما خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة على الإقراض وهو ما أنعش الآمال بزيادة قوة الطلب من أكبر مستهلك للطاقة في العالم.

وتلقى الخام المزيد من الدعم من تلميح رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي يوم الخميس الماضي باحتمال الكشف عن مبادرات جديدة لمنطقة اليورو في ديسمبرالقادم لتحفيز الاقتصاد.

وانخفض سعر الخام الأمريكي في عقود شهر ديسمبر بمقدار 30 سنتا إلى 45.68 دولار للبرميل متجها لتسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 3%.

وخفض بنك الشعب الصيني (المركزي الصيني) سعر الفائدة الأساسي على الإقراض لأجل عام للمرة السادسة منذ نوفمبرالماضي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.35% في أحدث جهوده لتعزيز اقتصاد البلاد الذي بدأ نموه السريع بالتباطؤ.

ولحقت أسواق الأسهم الأوروبية بموجة صعود الأسهم العالمية التي عززت المعنويات بشكل عام.

و أظهرت القراءة الأولية لمؤشر “مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية” في اليابان يوم أمس نمو نشاط قطاع التصنيع الياباني في أكتوبر بوتيرة قد تكون الأسرع في 19 شهرا.

وبددت العوامل الإيجابية تأثير المخاوف المستمرة بشأن تخمة المعروض من النفط الخام والمنتجات المكررة في الأسواق العالمية والتي تضررت بسببها أسواق الطاقة لأكثر من عام.