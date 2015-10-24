«لافروف» يطلع «شكري» على نتائج الاجتماع الرباعي في فيينا حول سوريا

صرح المتحدث الرسمي باسم «وزارة الخارجية»، المستشار أحمد أبو زيد، أن وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف”؛ أجرى اتصالًا هاتفيًا صباح اليوم السبت، بنظيرة المصري سامح شكري، حيث أطلعه على نتائج الاجتماع الوزاري الرباعي الذي عقد في فيينا يوم 23 أكتوبر بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وروسيا وتركيا.

وأوضح المتحدث، أن “لافروف” أكد لنظيره المصري على أنه طرح خلال الاجتماع أهمية توسيع نطاق الاجتماعات الخاصة بسوريا لتشمل عددًا من الدول في مقدمتها مصر، كما أطلع سامح شكري على أهم الأفكار والمقترحات التي جرى تداولها خلال الاجتماع، واتفق الطرفان على استمرار التشاور والتنسيق بشأن الأزمة السورية خلال الأيام المقبلة.