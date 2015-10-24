أخبار عاجلة

دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«لافروف» يطلع «شكري» على نتائج الاجتماع الرباعي في فيينا حول سوريا

Google+ Print
«لافروف» يطلع «شكري» على نتائج الاجتماع الرباعي في فيينا حول سوريا «لافروف» يطلع «شكري» على نتائج الاجتماع الرباعي في فيينا حول سوريا

وزير الخارجية الروسي – سيرجي لافروف

صرح  المتحدث الرسمي باسم «وزارة الخارجية»، المستشار أحمد أبو زيد، أن وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف”؛ أجرى اتصالًا هاتفيًا صباح اليوم السبت، بنظيرة المصري سامح شكري، حيث أطلعه على نتائج الاجتماع الوزاري الرباعي الذي عقد في فيينا يوم 23 أكتوبر بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة والمملكة العربية وروسيا وتركيا.

وأوضح المتحدث، أن “لافروف” أكد لنظيره المصري على أنه طرح خلال الاجتماع أهمية توسيع نطاق الاجتماعات الخاصة بسوريا لتشمل عددًا من الدول في مقدمتها ، كما أطلع سامح شكري على أهم الأفكار والمقترحات التي جرى تداولها خلال الاجتماع، واتفق الطرفان على استمرار التشاور والتنسيق بشأن الأزمة السورية خلال الأيام المقبلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر