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سلاح جوي ليبي يستهدف «داعش» و «مجلس ثوار بنغازي»

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سلاح جوي ليبي يستهدف «داعش» و «مجلس ثوار بنغازي» سلاح جوي ليبي يستهدف «داعش» و «مجلس ثوار بنغازي»

ارشيفية

شن سلاح الجو الليبي، مساء الجمعة، سلسلة غارات على مواقع تنظيم داعش وما يسمى بـ”مجلس ثوار بنغازي”، وذلك عقب مقتل متظاهرين مناهضين للمتشددين في بنغازي.

ونفذت قوات الأركان الجوية الليبية نفذت “ضربات جوية على معاقل ما يعرف بمجلس شورى ثوار بنغازي وداعش” في المدينة، واستهدفت الضربات معاقل الميليشيات وتنظيم داعش بعد قصف طال متظاهرين موالين للشرعية في ساحة الكيش، كانوا ينددون بمقترح المبعوث الأممي إلى ليبيا.

وقتل 9 من المتظاهرين وأصيب 15 بجروح في القصف الذي يحمل بصمات الميليشيات المتشددة، ولاسيما أن “مجلس ثوار بنغازي” كان قد هدد قبل أسبوع باستهداف مظاهرة مماثلة.

وكان المئات قد شاركوا يوم الجمعة الماضي في احتجاجات ضد مقترحات ليون، متحدين بذلك تهديدات “مجلس شورى ثوار بنغازي” بقصف ساحة الكيش في حال نظمت المظاهرة.

ويقول الناشطون إن ليون خرق، بالأسماء التي اقترحها للحكومة، المسودة الموقع عليها بالأحرف الأولى خلال الحوار في مدينة الصخيرات المغربية، وأنه سمى شخصيات يعتبرها الليبيون “سببا في دمار البلاد”.

وكانت بعثة الأمم المتحدة الى ليبيا اقترحت تشكيلة لحكومة وفاق وطني تهدف إلى انهاء النزاع، على أن تقود مرحلة انتقالية لمدة عامين، تبدأ في 20 أكتوبر الحالي، الأمر الذي رفضه البرلمان.

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