توقعات بوفاة مليار شخص بسبب التدخين

نشرت صحيفة “The New Daily ” الأسترالية توقعات العلماء والخبراء حول مستقبل البشرية، وأشار العلماء إلى أن التدخين سيسبب وفاة مليار شخص خلال القرن الحالي.

وأكد الباحثون أن التدخين هو مرض “القرن العشرين”، حيث أودى بحياة أكثر من 100 مليون شخص على سطح الأرض، وسط توقعات أن يرتفع عدد الوفيات بنحو عشرة أمثال بحلول عام 2100 .

ويراهن العلماء على سياسات التوعية التي تعتمدها الدول المتقدمة للحد من التدخين، بينما تعاني الدول العالم الثالث من ارتفاعا ملحوظا بنسبة المدخنين ومنها الصين واندونيسيا والهند وفيتنام،

ويقترح الباحثون على الدول عمل سياسة صارمة تجاه التدخين كرفع الضرائب على الدخان وحظر بيعها و تدخينها في كل الأمكنة، وتساعد هذه الإجراءات والتدابير على خفض النفقات على الشؤون الصحية.

يذكر أن الولايات المتحدة تنفق حوالي 180 مليار دولار سنويا لعلاج الأمراض الناجمة عن التبغ.