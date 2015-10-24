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بالصور.. صبى هندى قلبه ينبض خارج جسمه

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بالصور.. صبى هندى قلبه ينبض خارج جسمه بالصور.. صبى هندى قلبه ينبض خارج جسمه
سلطت صحيفة "الديلى ميل" البريطانية الضوء على قصة غريبة لصبى هندى يعانى منذ الولادة من وجود قلبه خارج القفص الصدرى، وهو ما اعتبرته أمرا خطيرا للغاية.

الصبى الهندى يسمى "أربيت جوهيل"، ويبلغ من العمر 18 عامًا، ويعانى من وجود قلبه خارج القفص الصدرى، وليس داخله مثل الأشخاص الطبيعيين، كما تغطيه طبقة رقيقة من الجلد فقط.

وأكد الأطباء أن الصبى الهندى المولود بهذه الحالة النادرة سيموت قريبًا، وذلك لأن القلب لا يوجد فى مكانه الصحيح، وهذا سيؤدى إلى كارثة قد تكلفه حياته.

وأوضح الأطباء، أن هذا الاضطراب المعروفة باسم "اكتوبيا كورديس"، يؤثر على الجنين وهو داخل رحم أمه، ويسبب وجود الأجهزة الحيوية (مثل القلب أو الأمعاء) على السطح الخارجى لأجسادهم.

ولكن "أربيت" ولد مع أخطر شكل من أشكال الاضطراب، يعرف باسم "انتباذ القلب"، الذى يوجد منها فقط 165 حالة فى العالم.

وقال الصبى الهندى أربيت، إنه يتسلق الأشجار ويقود جرارا لمسافة تتعدى 40 كم فى مزرعة والده فى ولاية غوجارات الهندية، وليس لديه أية مشاكل، وأنه تعود على العيش مع حالته إلى الآن، وفقاً للصحيفة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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