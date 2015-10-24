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حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أجهزة اتصالات بمساعدة موظف بسنترال ألماظة

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حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أجهزة اتصالات بمساعدة موظف بسنترال ألماظة حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أجهزة اتصالات بمساعدة موظف بسنترال ألماظة
أمرت نيابة السلام برئاسة المستشار أحمد دبوس وإشراف المستشار محمد عبد الشافى بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق وسرعة ضبط وإحضار موظف بسنترال ألماظة كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة أجهزة تابعة للشركة المصرية للاتصالات وبيعها لبائعى الخردة.

اعترف المتهمان أمام نيابة السلام بأنهما كونا تشكيلا عصابيا لسرقة أجهزة اتصالات بمساعدة شريكهما الهارب والذى يعمل موظفا بسنترال ألماظة حيث تمكنوا من تفكيك أجهزة اتصالات الموجودة فى الشوارع فى الجديدة والنزهة وعين شمس وبيعها لتجار الخردة مقابل 4 آلاف جنيه ثمن بطارية جهاز.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى مباحث الاتصالات بلاغا من تاجر خردة يفيد قيام عاطلين ببيع بطاريات أجهزة اتصالات على أنها خردة بالرغم من أنها تعمل وسليمة مما أثار الريبة فى الأمر ودفعه للإبلاغ، تم تشكيل فريق بحث من أمن القاهرة وتمكن من ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة التى قررت حبسهم.

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مصر 365

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