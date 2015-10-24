التحقيق مع ربة منزل ورجل أعمال قطرى ضبطا يمارسان الدعارة بمصر القديمة

تباشر نيابة مصر القديمة، برئاسة المستشار محمد حسين، التحقيق مع ربة منزل و2 من مساعديها ورجل أعمال قطرى لاتهامهم بممارسة الدعارة داخل شقة سكنية بمنطقة الفسطاط بمصر القديمة.

كانت معلومات وردت للعقيد أحمد حشاد رئيس قسم التحريات بمباحث آداب القاهرة، بتردد بعض الرجال على شقة سكنية بمنطقة الفسطاط، وأكدت التحريات أن ربة منزل تقود أكبر شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وبعرض المعلومات على اللواء هشام العراقى مدير مباحث العاصمة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة تنسيقا مع المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، حيث تم التسجيل لهم صوتا وصورة، وبناء على ذلك تم ضبط المتهمين.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمود خلاف نائب مدير المباحث، ضم العقيد أحمد حشاد وطارق شعلان والمقدم طاهر اخلاص، وعقب إذن من المستشار محمد حسين رئيس نيابة مصر القديمة، انتقل رجال المباحث وتمكنوا من ضبط القوادة وبصحبتها 2 من مساعديها، الذين يجذبون راغبى المتعة الحرام، وفتاتين من ممارسى الأعمال المخلة، ورجل أعمال قطرى.