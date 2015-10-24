مصرع شاب سورى فى منزله بالفيوم.. ووالده يتهم زوجة الضحية بقتله

لقى شاب سورى فى الثلاثينيات من عمره مصرعه داخل منزله بمدينة الفيوم، إثر إصابته بقطع فى وتر الساق، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مستشفى الفيوم العام، بوصول رياض ى 37 سنة فنى أسنان ( سورى الجنسية ) مصابا بقطع فى وتر الساق ولفظ أنفاسه فى الحال.

وأكدت زوجته أنه أصيب نتيجة الوقوع بحمام المنزل ( بحى الجامعة)، فيما ألقى والده المسئولية على الزوجة، واتهمها بقتل نجله وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة للتحقيق .