بالصور.. افتتاح فرع للسجل المدنى بقرية بردين فى الشرقية

افتتح فرع السجل المدنى بقرية بردين، التابعة لمركز الزقازيق، بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، بحضور مندوب من وزارة الداخلية، ومدير إدارة الأحوال المدنية، والدكتور يسرى الشرقاوى، الخبير الاقتصادى صاحب المساهمة فى إنشاء الفرع والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

ويخدم الفرع الجديد أكثر من نصف مليون نسمة، من سكان بردين والقرى والعزب المجاورة لها، وتم استخراج أول شهادة ميلاد فى الفرع خلال الافتتاح، وأقيم على هامش الافتتاح مؤتمر صحفى، لعرض الهدف من إنشاء فرع السجل، وكيفية إنشائه.

من جهته أكد الدكتور يسرى الشرقاوى، الخبير الاقتصادى، على هامش الاحتفال، أن قرية بردين مسقط رأسة، مقدمًا الشكر لكل من ساهم فى هذا العمل، موضحًا أن الهدف من إنشاء فرع السجل المدنى هو خدمة نصف مليون نسمة، وتخفيف الضغط والتكدس المرورى أمام المنشآت الحكومية، لكى نستطيع أن ننهى أزماتنا ومشاكلنا.

وأضاف "الشرقاوى" أنه يجرى حاليًا إنشاء مدرسة للمتفوقين على أرض محافظة الشرقية على مساحة 4 أفدنة، وجارٍ تنسيق إنشاء المدرسة مع ديوان المحافظة ومديرية التربية والتعليم، لتبنى الطلاب المتفوقين علميا والمخترعين.

وفى النهاية استنكر الشرقاوى وجود 5 أفدنة مبنى عليها طابقين لمستشفى بردين، لا يوجد بهما أى خدمات لأهالى القرية، فى ظل معاناتهم من الإهمال الطبى، موضحًا أن هذا يعتبر إهدارًا للمال العام، مطالبًا الأجهزة التنفيذية وعلى رأسهم الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، بضرورة تقنين أوضاع تلك المستشفى التى تحولت إلى من مستشفى متكامل به غرف عمليات وعناية مركزة وقسم للأشعة إلى وحدة طب الأسرة.



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