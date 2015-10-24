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وصول مركب التغييز الثانية لميناء السخنة

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وصول مركب التغييز الثانية لميناء السخنة وصول مركب التغييز الثانية لميناء السخنة
شهد ميناء السخنة اليوم دخول مركب التغييز الثانية DW SiNGAPORE بريطانية الجنسية الموجودة بمنطقة الانتظار للميناء، ورست على الرصيف الحالى بالحوض الثالث بعد إنهاء تفريغ شحنة الغاز المسال.

وقال عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إنه جارى الانتهاء من أعمال توسعة الحوض الثالث، وإن إدارة الميناء قامت بالإشراف على أعمال نقل وتخزين معدات السفينة من الحوض الأول للحوض الثالث، والإشراف على أعمال التكريك.
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