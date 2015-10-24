العثور علي جثة سيدة وطفلتها ملقاة بالطريق الدائري بالغردقة

عثرت الأجهزة الأمنية علي جثة لسيدة وطفلتها ملقاة علي الطريق الدائري الخارجي بالغردقة، مقتولة بطلق ناري حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقي اللواء عادل التونسي مدير أمن البحر الأحمر اخطارا من الرائد أحمد لاشين رئيس مباحث قسم شرطة ثان الغردقة يفيد العثور علي جثة سيدة في العقد الرابع من العمر وطفلتها التي تبلغ عاملين من العمر ملقتين بالطريق الخارجي بالغردقة والمعاينة الخارجية للجثة تبين انها مقتولتين بطلق ناري.

علي الفور امرا بتشكيل فريق بحث برأسه الرائد أحمد لاشين وشارك فيه الرائد هشام الامير والنقيب حسن دنقل والنقيب طارق سكر من مباحث القسم لمعرفة وكشف غموض الواقعة ومن بداية التحري تبين ان هناك محضر تغيب بالأمس لسيدة تدعي ام رامي قاطنه شارع باتا الدهار الغردقة.

وبالفعل تم التعرف علي صاحبة الجثة وتبين انها لسيدة تدعي ام رامي ربة منزل متهمة في عدة قضايا مخدرات تم نقل الجثة الي مستشفي الغردقة العام وطالبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة سبب القتل والقاء القبض علي الجاني.