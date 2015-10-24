أخبار عاجلة

دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

العثور علي جثة سيدة وطفلتها ملقاة بالطريق الدائري بالغردقة

Google+ Print
العثور علي جثة سيدة وطفلتها ملقاة بالطريق الدائري بالغردقة العثور علي جثة سيدة وطفلتها ملقاة بالطريق الدائري بالغردقة
عثرت الأجهزة الأمنية علي جثة لسيدة وطفلتها ملقاة علي الطريق الدائري الخارجي بالغردقة، مقتولة بطلق ناري حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقي اللواء عادل التونسي مدير أمن البحر الأحمر اخطارا من الرائد أحمد لاشين رئيس مباحث قسم شرطة ثان الغردقة يفيد العثور علي جثة سيدة في العقد الرابع من العمر وطفلتها التي تبلغ عاملين من العمر ملقتين بالطريق الخارجي بالغردقة والمعاينة الخارجية للجثة تبين انها مقتولتين بطلق ناري.

علي الفور امرا بتشكيل فريق بحث برأسه الرائد أحمد لاشين وشارك فيه الرائد هشام الامير والنقيب حسن دنقل والنقيب طارق سكر من مباحث القسم لمعرفة وكشف غموض الواقعة ومن بداية التحري تبين ان هناك محضر تغيب بالأمس لسيدة تدعي ام رامي قاطنه شارع باتا الدهار الغردقة.

وبالفعل تم التعرف علي صاحبة الجثة وتبين انها لسيدة تدعي ام رامي ربة منزل متهمة في عدة قضايا مخدرات تم نقل الجثة الي مستشفي الغردقة العام وطالبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة سبب القتل والقاء القبض علي الجاني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365