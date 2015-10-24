ضبط 107 أطنان أسمدة مغشوشة داخل مصنع بدون تراخيص فى الشرقية

تمكن رجال شرطة المسطحات، بالتعاون مع مديرية الزراعة بالشرقية، من ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع وتعبئة سماد السوبر فوسفات المحبب بقرية جلفينا فى مركز بلبيس.

وقامت الحملة برئاسة المهندس عاطف زناتى مدير إدارة الرقابة على المبيدات، تحت إشراف علاء عفيفى وكيل الوزارة والرائد أحمد إبراهيم والنقيب فرج أباظة من المسطحات المائية والمعاونين من الزراعة، بمداهمة مقر المصنع وضبط 100 طن عبارة عن 3 كومات من التراب الجاهز للتعبئة و2,5 طن بوردة بلاط، 80 شيكارة معبأة بالمنتج المجهول مدون عليها شركة أبو زعبل سماد فوسفات المحبب وزن 4 أطنان، بالإضافة إلى خلاط لخلط المكونات ماكينة خياطة للشكاير، عدد 1 بلاويطة ولفات من الشكاير البلاستيك الفارغة تقدر بحوالى 1000 شيكارة.

وقال المهندس عاطف زناتى، إنه تم التحفظ على هذه الأصناف بمخازن الإدارة الزراعية ببلبيس لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنه، وقد تحرر محضر رقم 2 / 52 أحوال مسطحات.