بعد كشف "اليوم السابع" للجريمة.. إلغاء "إيفنت" طلب ممثلين بورنو من مصر

ألغى القائمون على "إيفنت" شركة إنتاج سينمائى بهوليوود، تطلب مشتركين فى تمثيل أفلام "بورنو" بالخارج، الإيفنت المنشور على "فيس بوك" بعد كشف "اليوم السابع" للجريمة التى أثارت استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعى الذين عبروا عن غضبهم الشديد من تداول مثل تلك الفعاليات فى أوساط الشباب المصرى.

وكان الداعون إلى "الإيفنت" قد نشروا صورة من استمارة التسجيل للمصريين الراغبين فى التقدم للقيام بمثل هذه الأفلام، وهو ما أثار غضب رواد موقع التواصل الاجتماعى من إقامة مثل هذه الفعاليات فى مجتمع محافظ مثل المجتمع المصرى الذى يُصنف ضمن المجتمعات المتدينة، وتعالت الأصوات المطالبة بإلغاء هذه الفاعلية ومحاسبة المسئول عن تنظيمها داخل مصر حال وجوده.

غضب رواد فيسبوك بعد تداول "إيفينت" بمصر للراغبين فى تصوير "أفلام بورنو"

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