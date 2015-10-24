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القضاء الإداري بالأقصر تنظر طعون 10 على نتائج الجولة الأولى

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القضاء الإداري بالأقصر تنظر طعون 10 على نتائج الجولة الأولى القضاء الإداري بالأقصر تنظر طعون 10 على نتائج الجولة الأولى

أرشيفية

تنظر محكمة القضاء الإداري، بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، 10 طعون علي نتائج الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب بدائرتين بالمحافظة.

وتقدم المرشحون :” صلاح هاشم ومحمود أبوالليل وجمال إسماعيل وعدنان الشقيري وعلاء عبدالرحمن ” بخمسة طعون علي نتائج الجولة الأولي بدائرة بندر الأقصر والتي أسفرت عن وصول مرشح حزب المصريين الأحرار أحمد يوسف إدريس ومرشح حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أشرف شكير لجولة الإعادة .

كما تقدم المرشحين : “الحسين بكري، وأحمد إبراهيم، ونصر الضوي، وحشمت عبد النعيم، وعبد النبي الرشيدي” بخمسة طعون علي نتائج الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب بدائرة مركز الأقصر والتي أسفرت عن وصول مرشح حزب مستقبل وطن الطيري حسن عبده لجولة الإعادة مع المرشح المستقل عادل حرزالله”.

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