مرشحين مجلس النواب في شبين الكوم يتحدون ضد حزب «النور»

نظم إئتلاف 30 يونيو بمحافظة المنوفية لقاء مرشحي مجلس النواب دائرة بندر شبين الكوم بقاعة سونستا السياحية بشبين الكوم حضر اللقاء نحو 15 مرشح من أصل 23 وعدد كبير من النشطاء والسياسين بالمحافظة لوضع أسس للمنافسة الشريفة بين المرشحين وكيفية مواجهة حزب النور السلفى بالدائرة.

بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الجيش والشرطة في الأحداث الأرهابية التي تبعت ثورتي 25 يناير و 30 يونيو ،وتضمن توزيع أسئلة موحدة على كافة المرشحين أهمها استعراض السيرة الذاتية وملامح البرنامج الانتخابي والموقف من التشريعات والقوانين بالمجلس وكذلك المشروعات التنموية ورؤية كل مرشح واخيرا الموقف من تيارات الاسلام السياسي ومرشحي حزب النور وكذلك الموقف من تنظيم جماعة الاخوان المسلمين .

حيث أكد هيثم الشرابي أمين حزب التجمع وأحد منظمي اللقاء أن اللقاء يعد الاول من نوعه الذي تشهده المحافظة ويجمع بين المرشحين المتنافسين لعرض برامجهم الانتخابية في إطار مباردة من شباب المنوفية لخلق حالة تقارب بين كل المرشحين المدنيين حتى تكون المنوفية خالية من مرشحي حزب النور وكذلك حث اللمواطنين على المشاركة في الانتخابات المقبلة بما يدعم الدولة المصرية في أخر إستحقاقات خارطة المستقبل.

وقال نضال مندور المحامى يجب علينا إقناع الناس أولاً بفكر جديد وتوفير لهم حياة كريمة وعاوزين الدولة المصرية دولة قانون واحترام وكيفية حث المواطنين للنزول للإنتخابات وأننى شاركت فى ثورة 25 ، 30 مع الشباب وأرجو تحسين المستوى المعيشى للمواطن الفقير والإهتمام بوسائل التعليم والقضاء على البطالة وحل مشاكل الشباب وحل مشكلة مصنع غزل شبين.