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طب سوهاج تنظم الورشة العالمية لجراحات الوجه والفك والجمجمة‎

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طب سوهاج تنظم الورشة العالمية لجراحات الوجه والفك والجمجمة‎ طب سوهاج تنظم الورشة العالمية لجراحات الوجه والفك والجمجمة‎

كلية الطب – جامعة سوهاج

ينظم قسم جراحة التجميل بكلية الطب جامعة سوهاج بالتنسيق مع الجمعية المصرية لجراحة التجميل، الورشة العالمية فى جراحات الوجه والفك والجمجمة فى الفترة من 26-30 أكتوبر الجاري، صرحت بذلك الدكتورة سامية سعيد رئيسة القسم.

وقالت سامية سعيد، إن الورشة تأتى فى إطار سياسة القسم والجامعة الرامية إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية للمرضى والتدريب والتعليم الطبى المستمر للكوادر الطبية، للوصول إلى المستويات العلمية والعالمية، مشيرة إلى أن الورشة تقام تحت رعاية الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه رئيس الجامعة، التى يحاضر فيها الجراح العالمي “هنرى كاواموتو” أستاذ جراحة التجميل بجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس بأمريكا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور كرم علام مدرس جراحة التجميل ومنسق عام الورشة، أن ورشة العمل عالمية ومقرر لها أن تقام كل عام فى دولة مختلفة، لافتاً إلى أنه تم اختيار كمحطة أولى للورشة، لأهمية دورها ومعرفتها بعلوم ومهارات التعامل الطبي مع عظام الوجه والفكين من خلال تعاملها مع المومياوات الفرعونية.

ويذكر أن الجراح العالمي “هنرى كاواموتو” سيلقي سلسلة من المحاضرات العلمية، إضافة إلى مناظرة وتشخيص العديد من الحالات وإجراء التدخلات الجراحية المطلوبة لها.

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