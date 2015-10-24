العثور على جثتي سيدة وطفلتها على الطريق الدائري بالغردقة

عثرت الأجهزة الأمنية بالغردقة ، اليوم، على جثتي سيدة وطفلتها مقتولتين بطلقات نارية، على جانب الطريق الدائري الأوسط بمنطقة الأحياء شمال الغردقة.

تلقى اللواء عادل تونسي، مدير أمن البحر الأحمر ، إخطارًا من المقدم أحمد لاشين، رئيس مباحث قسم ثان الغردقة، بالعثور على جثة سيدة تدعى «حنان» وشهرتها «أم رامي»، وتقيم بشارع باتا، مصابة بطلق ناري في الرقبة، بالإضافة إلى العثور على جثة طفلتها بجوارها، وبها آثار تعد من الحيوانات والكلاب الضالة.

وقرر مدير الأمن تشكيل فريق بحث من الأمن العام والمباحث الجنائية لكشف غموض الحادث، والتعرف والقبض على الجناة.

وقررت النيابة العامة ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثتين لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.