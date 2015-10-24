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5 إرشادات للتخلّص من رائحة الدخان

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5 إرشادات للتخلّص من رائحة الدخان 5 إرشادات للتخلّص من رائحة الدخان

السبت 24-10-2015 16:41

إذا كنت تبحثين عن طريقة للتخلّص من رائحة الدخان في المنزل، "سيدتي نت" يقدم لك 5 إرشادات مفيدة في هذا الإطار، مع نصيحة بمنع عادة التدخين السيئة في غرف المنزل الداخلية:

1- قومي باستخدام مزيل الرائحة، إذ يمكن لهذا المنتج أن يساعد في إزالة رائحة السجائر تماماً.

نظفي "الدش" خطوة بخطوة2- احرصي على تثبيت جهاز لتنقية الهواء في الغرفة، ممّا يساعد على إزالة الملوّثات من الهواء، فضلاً عن التخلّص من الغبار والأوساخ.
3- نظفي قطع السجاد التي تفترش أرضية الغرفة. علماً أنّ السجاد يمتص الروائح المنتشرة في الغرفة. كذلك لا بدّ من تنظيف المرايا، اذا وجدت، بواسطة الخل والماء.
4- قومي بغسل أي نسيج في الغرفة، كالستائر أو أغطية الأرائك.
5- نظفي الجدران بمادة "الأمونيا"، مع تجربة هذه المادة الكيميائية على منطقة محدّدة، والتأكد من عدم نزعها الطلاء، قبل الانصراف إلى تنظيف كامل الجدار.

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سيدتي