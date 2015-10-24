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“مصر تستطيع” يستضيف نائب رئيس جامعة ماكماستر الكندية للبحث العلمي علي “النهار اليوم”

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“مصر تستطيع” يستضيف نائب رئيس جامعة ماكماستر الكندية للبحث العلمي علي “النهار اليوم” “مصر تستطيع” يستضيف نائب رئيس جامعة ماكماستر الكندية للبحث العلمي علي “النهار اليوم”

جزء من الحلقة

كتبت : إنجي لطفي

يستضيف الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج “ تستطيع”، الليلة، في تمام العاشرة مساءً، علي شاشة النهار اليوم، البروفسور محمد البستاوي نائب رئيس جامعة ماكماستر الكندية لشئون البحث العلمي، للحديث عن مهامه والدور الذي تلعبه الجامعة في المجتمع وميزانية البحث العلمي والشركات العالمية في كل المجالات اللي أنشأت معامل لديه.

ويتطرق الحوار أيضًا إلي عمله في المفاعلات النووية ثم قراره بالتفرغ للتدريس ووصوله إلى منصب عميد هندسة ماكماستر، ثم نائب رئيس الجامعة لشئون البحث العلمي، كما أنه تم اختياره عضواً في لجنة من 12 شخص للتنسيق والربط بين التعليم والبحث العلمي في كندا.

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