عمرو الكحكي لـ«أونا»: شراكتنا مع «دويتش فيله» استراتجية متطورة

كتبت : إنجي لطفي

قال الإعلامي عمرو الكحكي العضو المنتدب لشبكة تليفزيون النهار، إن شراكتنا مع قناة “دويتش فيله” الألمانية، تعد استراتجية وتتطور يومًا بعد يوم، موضحاً أن الشراكة بدأت من شهر يونيو الماضي.

وأضاف “الكحكي”، في تصريحات خاصة لـ”أونا”، أن برامج “دويتش فيله” تنفذ إلى المشاهد العربي من خلال شاشة “النهار” لأنها تقدم أنماط الثقافة والموسيقى والاقتصاد والسياسة الغربية، بدلاً من فتح مكاتب هناك.

وكانت قناتي “النهار” و”دويش فيله” تعاونا على إنتاج حلقة مشتركة من برنامج “شباب توك، ومن المقرر تصوير الحلقة المشتركة غداً.