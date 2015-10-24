قاضى "بيت المقدس" يسمح لأطفال المتهمين بتخطى الحاجز الأمنى والوصول للقفص

سادت حالة من الفرح بين أهالى المتهمين فى قضية "تنظيم بيت المقدس" عقب سماح محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، لأطفال المتهمين بالوصول إلى قفص الاتهام من الخارج وتخطى الكردون الأمنى المكون من جنود الأمن المركزى المتواجد بطول قفص الاتهام، والذى يبعد الأهالى 5 أمتار عن القفص وقابل الأهالى هذا القرار بالتصفيق وشكر هيئة المحكمة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان" وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.