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عقاقير جديدة للجهاز المناعى توقف نمو الخلايا السرطانية

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عقاقير جديدة للجهاز المناعى توقف نمو الخلايا السرطانية عقاقير جديدة للجهاز المناعى توقف نمو الخلايا السرطانية
كشفت أحدث الدراسات العلمية التى أجراها فريق من الأطباء الفرنسيين، برئاسة البروفسور دافيد كايات رئيس قسم الأمراض السرطانية فى مستشفى "بيتيه سالبيتريار" بباريس، أن الخلايا السرطانية فى منتهى الذكاء فهى تخشى من أن تدمر عن طريق الجهاز المناعى فى الجسم المسئول عن الدفاع عن الجسم بواسطة كرات الدم البيضاء "الغدد الليمفاوية- تى" والأجسام المضادة.

وأشارت الدراسة إلى أن الخلايا السرطانية تقوم بإفراز جزئيات تعرف "بى – دى – ال" دورها تنويم كرات الدم البيضاء، التى تمتلك استقبال "بى – دى – ال" والأخرى تعرف باسم "سى – تى – ال – ايه 4" تمنع عمل الجهاز المناعى.

وتوصل الأطباء إلى عقاقير جديدة فى تقوية الجهاز المناعى عبارة عن مضادات لهذه الجسيمات وتوقف عملية استقبالها وإفساد آلية دفاع الورم، وأسفرت النتائج التى تم الحصول عليها فى علاج سرطان القتامى وأيضا فى حالات سرطان الرئة، حيث تمكن المريض من إطالة عمره بنسبة 40% وحديثا مع سرطان الكلى.

ويأمل الخبراء المتخصصون فى العلاج عن طريق تقوية الجهاز المناعى للمريض نفسه، أن يتم الشفاء من هذه الأورام الخبيثة الخطيرة.
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