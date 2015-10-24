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اختبار بعد الولادة يتنبأ بمخاطر إصابة الأم بمرض السكر

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اختبار بعد الولادة يتنبأ بمخاطر إصابة الأم بمرض السكر اختبار بعد الولادة يتنبأ بمخاطر إصابة الأم بمرض السكر
نجح فريق من العلماء الألمان فى تطوير اختبار بسيط يمكنه التنبؤ مبكرا باحتمال ومخاطر الإصابة بمرض السكر عقب الولادة.

ويعد سكر الحمل من أكثر أنواع السكر شيوعا التى يمكن أن تحدث أثناء فترة الحمل، على الرغم من أن الأعراض تختفى عادة بعد الولادة، إلا أنه قد يستمر مع بعض السيدات عقب الولادة لسنوات طويلة.

ومن أجل إمكانية الكشف المبكر عن المرض بعد الولادة مباشرة، اختبر الباحثون مختلف العلامات التى من المعروف أنها تلعب دورا هاما فى نشأة المرض.

وقال الباحث مايكه كولر فى جامعة التقنيات الحديثة فى مدينة ميونخ الألمانية، إن الاستعداد الوراثى ومعادل كتلة الجسم يلعبان دورا فى حساب فرص الإصابة بمرض السكر.

وعلى أساس هذه المعايير، طور الباحثون اختبارا للكشف المبكر عن احتمالات الإصابة بمرض السكر فى غضون الخمس سنوات الأولى التى تعقب الولادة.

وأشارت الاختبارات الأولية إلى فعالية الاختبار فى الكشف المبكر عن فرص الإصابة التى تتراوح ما بين 29 و64%.
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