خبراء صحة يشيرون إلى استئصال إحدى سلالات شلل الأطفال الثلاثة ويحذرون من تطعيماته

دعت مجموعة من خبراء منظمة الصحة العالمية، إلى ضرورة أن يتوقف العالم عن تطعيم الأطفال ضد إحدى سلالات فيروس شلل الأطفال الثلاث، فى إطار حملة للقضاء على المرض تماما.

ولا يوجد علاج لفيروس شلل الأطفال الذى يهاجم الجهاز العصبى ويمكن أن يسبب شللا دائما فى غضون ساعات من الإصابة.

والأداة الرئيسية لمكافحة هذا المرض فى الوقت الحالى هى التطعيم عن طريق الفم للقضاء على أنواع المرض الثلاثة.

وتوصى مجموعة الخبراء بالتحول إلى تطعيم يستهدف فقط النوعين الأول والثالث فى الفترة بين 17 إبريل وأول مايو 2016 لأن النوع الثانى لم يتم رصد إصابة به منذ عام 1999 واستخدام التطعيم نفسه قد يعمل دون قصد على نشر المرض فى الدول التى تفتقر للتغطية الوقائية الكافية.

وقال جون أبرامسون رئيس المجموعة أمس الجمعة "تم هذا الأسبوع اتخاذ قرار بالغ الأهمية، وينبغى المضى فى تنفيذ القرار والقيام بالتحول لأننا نعتقد أنه بإمكاننا استئصال شلل الأطفال. هذه خطوة هائلة فى هذا المسار".

وأضاف أن العالم تمكن ذات يوم من استئصال مرض الجدرى لكن الوقت حان الآن "لاتخاذ قرار حاسم ولأن نسعى لاستئصال شلل الأطفال".

وتمكنت حملة تطعيم عالمية من هزيمة كل أنواع شلل الأطفال ماعدا الأنواع الثلاثة المتبقية ولم تسجل حالات إصابة جديدة هذا العام إلا فى باكستان وأفغانستان.

ويفرز الأشخاص الذين يتلقون التطعيم الفيروس مما يجعل من لم يصلهم التطعيم عرضة لخطر العدوى، وفى الآونة الأخيرة ظهرت حالات إصابة نتيجة التطعيم فى مناطق لا تخضع لحملة وقاية كافية مثل لاوس وأوكرانيا ومدغشقر وغينيا.

وقال أبرامسون "نريد أن نوقف هذا العدد الصغير من النوع الثانى الذى يحدث فى حالات تفشى المرض.. إذا توقفنا عن إعطاء (تطعيمات) النوع الثانى فلن نشهد مثل تلك الحالات".

وقال حميد جعفرى مدير عمليات وبحوث شلل الأطفال لدى منظمة الصحة العالمية إن الهدف النهائى هو التخلص تدريجيا من تطعيمات النوعين الأول والثالث، وكذلك التحول على مستوى العالم إلى أنواع من اللقاحات "غير الحية" التى تحتاج إلى الحقن بدلا من التناول عن طريق الفم وهى لا تحمل خطر نشر الفيروس لكنها أعلى تكلفة.

وتقدم المجموعة التى يرأسها أبرامسون وهى (مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية) النصح لمنظمة الصحة العالمية بشأن سياسات التطعيم على مستوى العالم.