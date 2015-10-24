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حتى لو بسبب الثعلبة أو الكيماوى.. اكتشاف دواءين يعيدان الشعر المفقود

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حتى لو بسبب الثعلبة أو الكيماوى.. اكتشاف دواءين يعيدان الشعر المفقود حتى لو بسبب الثعلبة أو الكيماوى.. اكتشاف دواءين يعيدان الشعر المفقود
بشرى سارة لمن يعانون الصلع، فقد اكتشف فريق من الباحثين الأمريكيين عقارين مشهورين يعززان نمو الشعر، أحدهما تمت الموافقة عليه من قبل هيئة الدواء والغذاء الأمريكية “FDA” لاستخدامه علاجا للالتهاب المفاصل والآخر تمت الموافقة عليه أيضاً من الــ “FDA” لعلاج سرطان الدم.

وأوضح الباحثون أن الدواء الأول يسمى (ruxolitinib) ويعالج سرطان الدم، والآخر يسمى (tofacitinib) الذى يعالج التهاب المفاصل.

وأوضح الدكتور لويس غارزا، وهو أستاذ الأمراض الجلدية فى كلية جونز هوبكنز للطب، أن هذين الدوائيين لديهما إمكانيات مثيرة للغاية، حيث يمكن وضعهما على فروة الرأس للمساعدة فى نمو جميع أنواع الشعر المفقود.

ولتأكيد نتائج الدراسة، اختبر باحثون من جامعة كولومبيا فى مدينة نيويورك الأدوية على الفئران، ووجدوا أن هذه الأدوية لها نتائج ساحرة لتعزيز نمو الشعر سواء كان بسبب داء الثعلبة أو العلاج الكيماوى.

وأضاف الباحثون أن هذه الدراسة تحتاج إلى المزيد من العمل لاختبارها فى التجارب السريرية على البشر.

وقد نشرت نتائج الدراسة فى عدد أكتوبر فى مجلة “Science” العلمية، كما جاءت مؤخراً عبر موقع “Medical News Today”.
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