قبل دربي مانشستر.. بالوتيللي يذكر الجمهور بسداسية سيتي التاريخية على يونايتد

استعاد ماريو بالوتيللي ذكريات دربي مانشستر بنشر بعض الصور لمباراة 6-1 الشهيرة التي تفوق فيها فريقه مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد في عقر داره.

وسجل الإيطالي هدفين ذلك اليوم ليحقق سيتي انتصارا تاريخيا على ملعب أولد ترافورد في الدور الأول من الدوري موسم 2011-2012 الذي حصد فيه الفريق اللقب في اللحظات الأخيرة على حساب يونايتد.

وكتب بالوتيللي معلقا على الصورة التي نشرها عبر حسابه بإنستجرام "من يستطيع أن ينسى هذا؟"

ويحل سيتي ضيفا على يونايتد الأحد في الجولة العاشرة من الدوري الذي يتصدره بـ21 نقطة مقابل 19 لجاره صاحب المركز الثالث ولأرسنال الثاني.