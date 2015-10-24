«أمن الدولة» تستكمل التحقيقات مع مالك وآخرين غدًا

تستكمل غدًا نيابة «أمن الدولة العليا» برئاسة المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار الدكتور تامر فرجاني؛ تحقيقاتها مع القيادي الإخواني حسن مالك، وآخرين وذلك بعد أن قررت حبسهم ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

وقال مصدر قضائي أن النيابة وجهت لمالك تهم تولي قيادة جماعة محظورة تعمل على تعطيل مؤسسات الدولة والدستور وتمويل الجماعة مع علمه بأغراضها.

وقال محامي الإخوان، عبد المنعم عبد المقصود، إن التحقيقات مع المتهمين استمرت ٨ ساعات بمقر نيابة أمن الدولة ولم يواجهة المتهمين بالتحريات وفض الأحراز المضبوطة مع المتهمين من مبالغ مالية وأوراق تنظيمية ضبطت بمنزل حسن مالك وسيارتة وشركات الصرفة المملوكة للمتهمين، وجرت مناقشة “مالك” في انتمائة للإخوان والقضايا التي سبق وأن أدين فيها.

وأضاف عبد المقصود، أن النيابة ستواجهته موكله بالتحريات، وأودعت الأموال المضبوطة بخزانة المحكمة.