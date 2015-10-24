مصر تدين مقتل المتظاهرين في بنغازي

أدان المتحدث الرسمي باسم «وزارة الخارجية» بأشد العبارات قصف «ساحة الكيش» بمدينة بنغازي أمس الجمعة خلال المظاهرة السلمية التي قام بها أبناء هذه المدينة الباسلة، معربًا عن خالص التعازي لأسر ضحايا هذا العمل الإرهابي الجبان.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، أن تماسك ابناء ليبيا وتكاتفهم في هذه الظروف الدقيقة التي تحصد فيها الأرواح الغالية، وجنوحهم للوحدة وتمسكهم بها، وبالحل السياسي من خلال الحوار الذي ترتضيه الإرادة الشعبية الليبية ويحقق وحدة الأراضي الليبية وسيادتها في أسرع وقت ممكن، هو السبيل الأمثل لاجتثاث آفة الإرهاب من ليبيا، والتصدي لكل من يدعمها.