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نصرالله يدعو أحرار العالم لمساندة الشعب الفلسطينى فى دفاعه عن المقدسات

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نصرالله يدعو أحرار العالم لمساندة الشعب الفلسطينى فى دفاعه عن المقدسات نصرالله يدعو أحرار العالم لمساندة الشعب الفلسطينى فى دفاعه عن المقدسات
دعا أمين عام حزب الله حسن نصرالله ، اليوم السبت أحرار العالم لمساندة الشعب الفلسطينى وتأييده فى دفاعه عن المقدسات وعن حقوقه المشروعة.

واكد نصرالله خلال إطلالة شخصية له بين الحشود الغفيرة فى ملعب الراية بالضاحية الجنوبية لبيروت إحياء ليوم العاشر من محرّم "الالتزام المطلق فى مواجهة المشروع الصهيونى فى المنطقة، فلا (رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين )نتنياهو ولا جد جد نتنياهو يمنع المقاومة من اقتناء السلاح للدفاع عن لبنان والمقدسات".

وأعلن نصرالله "مواصلة الجهاد ضد الحرب الامريكية التكفيرية على إسلامنا وديننا وشعوب منطقتنا، وهذا الجهاد سيتواصل مهما بلغت التضحيات، وكما هزمنا اسرائيل سيهزم التكفيريون وسادتهم الاميركيون فى المنطقة"، وفى الملف العراقي، دعا العراقيين لعدم المراهنة على الأمريكيين وعلى أى مخادع فى هذا العالم، قائلاً "أنتم تستطيعون بإرادتكم هزم "داعش".

وفى الملف اللبناني، دعا نصرالله " لعدم المراهنة على التطورات الإقليمية، مشدداً على أن لا بديل آخر عن طاولة الحوار الوطنى القائمة الآن فى مجلس النواب"، وقال مخاطباً الفريق الآخر فى لبنان "راهنتم على سقوط سورية، ولكن سورية لم تسقط، ولذلك أنتم تراهنون على أوهام وخيالات، فتعالوا حرصا منا كلبنانيين الى إيجاد حلول لمشاكلنا التى تفاقمت بما يهدد بانهيار البلد".
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مصر 365