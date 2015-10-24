الصحة الفلسطينية: استشهاد طفل شمال جنين وحصيلة الشهداء 56 منذ بداية أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى على حاجز الجلمة العسكرى شمال مدينة جنين، صباح اليوم السبت.

وأضافت الوزارة فى بيان صحفى لها اليوم السبت، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على الطفل محمد زكارنة (16 عاما)، ما أدى لاستشهاده.

وباستشهاد الطفل زكارنة، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ بداية أكتوبر إلى 56 شهيداً بينهم 13 طفلاً، وسيدة حامل، وأسير استشهد نتيجة الإهمال الطبى.

وأفادت وزارة الصحة أن 23.2% من الشهداء هم من الأطفال، فيما بلغ عدد الشهداء فى الضفة الغربية بما فيها القدس 39 شهيدا، وفى قطاع غزة 16 شهيدا، من بينهم أم حامل وطفلتها ذات العامين، فيما استشهد شاب من منطقة حورة بالنقب، داخل أراضى 1948.