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الجارديان: اشتعال الحرب الكلامية بين الرياض وطهران

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الجارديان: اشتعال الحرب الكلامية بين الرياض وطهران الجارديان: اشتعال الحرب الكلامية بين الرياض وطهران
فى ظل مواصلة محاولة الصحف الأجنبية إشعال الفتن سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على التصريحات المتبادلة فى هجوم والجمهورية الإسلامية الإيرانية على بعضهما البعض.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى الهجوم الذى شنه وزير الخارجية السعودى "عادل الجبير" الأسبوع الماضى على إيران متهما إياها باحتلال أراضٍ عربية داخل السعودية، ليرد عليه نائب وزير الخارجية الإيرانى "حسين أمير" بأن على السعودية التوقف عن الحرب فى اليمن قبل أن توجه نقدا لإيران.

وكان التليفزيون السعودى قد أذاع الأسبوع الماضى فيلما وثائقيا تدور أحداثه حول الأهواز بإيران، وهم المتحدثون باللغة العربية داخل الجمهورية الفارسية، معلقة على موقفهم بأنهم يتعرضون لاحتلال فارسى، بعد أن زعم قائد بالحرس الثورى الإيرانى أن نظام مملكة آل سعود سيسقط بعد سقوط دولة إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن العلاقات المتوترة بين البلدين قد شهدت تصاعدا فى حدة الخطابات بينهما بعد الحوادث التى وقعت فى الحج هذا العام، والتى شهدت مقتل أكثر من ألف حاج ضمنهم 500 إيرانى، مما أثار عاصفة من الانتقادات داخل إيران، زاعمة أن المملكة انساقت إلى الحرب الكلامية.

وكانت السعودية قد أبدت رفضها الصريح لاتفاقية فيينا التى أنهت عزلة إيران الدولية ورفعت عنها العقوبات الاقتصادية، لترد إيران على الموقف السعودى بسيل من الخطابات المعادية.


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