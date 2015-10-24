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الأمم المتحدة: خطأ بشرى تسبب فى إرسال مساعدات منتهية الصلاحية إلى سوريا

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الأمم المتحدة: خطأ بشرى تسبب فى إرسال مساعدات منتهية الصلاحية إلى سوريا الأمم المتحدة: خطأ بشرى تسبب فى إرسال مساعدات منتهية الصلاحية إلى سوريا
أعلنت جيسى شاهين المتحدثة باسم مكتب المبعوث الخاص للازمة السورية ستيفان دى ميستورا تلقت رسالة تفيد بأن 320 من أصل 650 صندوقًا تحتوى بسكويت عالى الطاقة والتى أرسلت إلى الزبدانى ومضايا فى سوريا كجزءٍ من قافلة المساعدات فى 18 أكتوبر 2015 كانت منتهية الصلاحية فى سبتمبر 2015.

وقالت شاهين فى تصريح لها " أن الأمم المتحدة تؤكد وبلسان يعقوب الحلو المنسق الإنسانى فى سوريا أن ذلك قد نتج عن خطأٍ بشرى أثناء عملية التحميل، وأن البسكويت عال الطاقة هو جزء صغير من إرسالية المساعدات وأن فريق الأمم المتحدة فى سوريا وشركاءه يأخذون الموضوع على محمل الجد ويعملون على معالجة الوضع فورا".

ونفت المتحدث صحة المخاوف من أن يكون البسكويت عال الطاقة منتهى الصلاحية قد يؤدى إلى مرض الأطفال، وأكدت أنه لا يشكل أى مخاطر صحية، ولفتت إلى أنه ولمزيد من الأمان فقد طلبت الأمم المتحدة من السكان عزل البسكويت، وحيث تعمل المنظمة الدولية على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتبديل المواد فى أسرع وقت ممكن، ونوهت إلى أن المنظمة أرسلت طلبًا إلى كافة الأطراف ذات العلاقة بما فيها السورية لتسهيل الوصول إلى المناطق لتبديل البسكويت وطواقم طبية لفحص ومعالجة المرضى وتقديم مواد غذائية وغير غذائية ما زالت تنتظر الإذن بالوصول من قبل الأطراف المعنية.
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