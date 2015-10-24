40 قتيلا فى غارات جوية للتحالف فى اليمن

قال سكان بجزيرتين يمنيتين اليوم السبت أن 40 شخصا على الأقل قتلوا بينهم عدد من الصيادين فى غارات جوية للتحالف الذى تقوده السعودية على الجزيرتين الواقعتين بالبحر الأحمر الليلة الماضية.

وتقود السعودية تدخلا عسكريا عربيا منذ مارس بهدف إعادة الرئيس عبد ربه منصور هادى

وحكومته إلى السلطة بعد أن اضطر إلى مغادرة البلاد بعد تقدم الحوثيين المدعومين من إيران. ويتلقى الحوثيون الدعم أيضا من قوات موالية للرئيس السابق على عبد الله صالح.

وسيطر التحالف على أراض فى الجنوب وتتمركز حكومة هادى الآن فى مدينة عدن الجنوبية ولا يزال الحوثيون يسيطرون على معظم البلاد على الرغم من الضربات الجوية شبه اليومية.

وقال صيادون محليون لرويترز أن طائرات هليكوبتر تابعة للتحالف وسفنا حربية استهدفت عددا من المواقع العسكرية التابعة للحوثيين والقوات الموالية لصالح فى جزيرتى عقبان وكدمان مساء أمس الجمعة. وأضافوا أن الضربات الجوية قتلت عددا من الصياديين بالجزيرتين ودمرت عددا من قوارب الصيد.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من هذه الرواية ولم يتسن أيضا الوصول إلى المتحدث باسم التحالف الذى تقوده السعودية لطلب التعقيب.

وقال أحد سكان محافظة حجة يوم الخميس أن طائرات التحالف قصفت جزيرة صغيرة على البحر الأحمر قريبة من ميناء ميدى مما أسفر عن مقتل عشرة صياديين على الأقل.

وأصابت الضربات الجوية للتحالف العربى أهدافا مدنية أربع مرات على الأقل فى الأسابيع الأخيرة

وأصابت فى إحداها حفل زفاف فى 28 سبتمبر قتل فيه 131 شخصا.

وقتل 5400 شخص على الأقل منذ بدء الحرب فى مارس.

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