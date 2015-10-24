قس إنجيلى: المسيح فصل الدين عن الدولة ومنح الحكام سلطة تشريع القوانين

أكد القس أيمن لويز كاهن كنيسة النعمة الرسولية الإنجيلية، أن السيد المسيح هو أول من آمن بالدولة المدنية حين قال: "ما لله لله وما لقيصر لقيصر".

وأضاف كاهن كنيسة النعمة الرسولية الإنجيلية خلال مؤتمر منكوبى الأحوال الشخصية الأقباط، المسيح فصل الدين عن الدولة ومنح الدولة سلطة تشريع القوانين والنظم لكل مجتمع، أما المسيحى فإذا أراد تطبيق شريعة المسيح فليطبقها بنفسه، واستكمل: تطبيق العقيدة المسيحية ليست مسئولية الكنيسة ولا الدولة، بل هى حرية فردية، متسائلًا: لماذا تجبر الكنيسة المسيحيين على تطبيق شرائعها بالقانون فى مسائل الزواج والطلاق.

واعتبر لويز، أن النص الإنجيلى يتسم بالرمزية الشديدة ولا يمكن تفسيره حرفيًا، ضاربًا المثل بقول المسيح من "تعثره عينه فليقلعها"، مضيفًا: لو اتبعنا كلام المسيح حرفيًا لاقتلعنا عيوننا وقطعنا أيدينا، معتبرًا تلك الآية دليلًا على رمزية النص فى الإنجيل ومن ثم لا بد من مراعاة رمزية الآيات الخاصة بالطلاق.

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