محامى "الصحفيين" أمام المحكمة: النقابة قررت صرف معاش شهرى لـ"ميادة أشرف"

تواصل الدائرة11إرهاب برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان ثانى جلسات محاكمة 48 متهما من عناصر الإخوان، لاتهامهم بقتل الصحفية ميادة أشرف وفتاة أخرى وطفل، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014.

وقال المحامى سيد أبو زيد حاضرا عن نقابة الصحفيين وعن النقيب يحيى قلاش، منضما للمدعى بالحق المدنى وطلب النيابة، وذلك عملا بنص المادة 53 من القانون 76 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين، وطلب المحامى المدعى بالحق المدنى بتوقيع أقصى العقوبة، مؤكدا أن النقابة تنضم فى طلبات توقيع أقصى العقوبات الجنائية أما فيما يخص التعويض المادى فمن حق ورثتها، والنقابة قررت صرف معاش شهرى لها.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 48 متهما من عناصر جماعة الإخوان منهم 35 متهما محبوسين، للمحاكمة الجنائية، لتورطهم فى قتل الصحفية ميادة أشرف، وطفل يدعى شريف عبدالرءوف، ومواطنة تدعى مارى جورج، فى أحداث عنف منطقة عين شمس.