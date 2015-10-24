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بدء جلسة محاكمة 48 متهما بقضية "مقتل الصحفية ميادة أشرف"

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بدء جلسة محاكمة 48 متهما بقضية "مقتل الصحفية ميادة أشرف" بدء جلسة محاكمة 48 متهما بقضية "مقتل الصحفية ميادة أشرف"
بدأت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، نظر ثانى جلسات محاكمة 48 متهما من عناصر الإخوان، لاتهامهم بقتل الصحفية ميادة أشرف وفتاة أخرى وطفل، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014.

وأثبتت المحكمة حضور المتهمين وأعضاء هيئة الدفاع فى بداية الجلسة، كما أثبت حضور المدعى بالحق المدنى، ولم يحضر أحد من الأهالى جلسة اليوم .

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة 48 متهما من عناصر جماعة الإخوان منهم 35 متهمًا محبوسين، للمحاكمة الجنائية، لتورطهم فى قتل الصحفية ميادة أشرف، وطفل يدعى شريف عبدالرءوف، ومواطنة تدعى مارى جورج، فى أحداث عنف منطقة عين شمس.

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مصر 365