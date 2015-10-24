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ضبط قوادة بالقاهرة تصور الساقطات فى أوضاع جنسية مع راغبى المتعة لابتزازهم

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ضبط قوادة بالقاهرة تصور الساقطات فى أوضاع جنسية مع راغبى المتعة لابتزازهم ضبط قوادة بالقاهرة تصور الساقطات فى أوضاع جنسية مع راغبى المتعة لابتزازهم
تمكنت مباحث الآداب بالقاهرة من ضبط أخطر قوادة تدير دعارة داخل شقة بمدينة الفسطاط بمصر القديمة، حيث عثرت مباحث الآداب بإشراف اللواء علاء عزمى وبتحريات المقدم أحمد حشاد رئيس مباحث مكافحة جرائم الآداب بالقاهرة على أشرطة لمشاهد جنسية لساقطات مع رجال أعمال.

وتبين من التحريات والتحقيقات التى باشرها اللواء محمود خلاف نائب مدير مباحث الآداب، أن المتهمة القوادة كانت تستقطب الساقطات لممارسة الرذيلة مع راغبى المتعة بمقابل مادى ثم تقوم بتصوير تلك العلاقات الجنسية داخل شقتها لابتزاز الفتيات التى يعملن معها لضمان استمرارهن معها فى العمل وابتزازهن لتخفيض أجورهن المادية.

كما ضبطت مباحث الآداب رجل أعمال مصرى وساقطتين ونجلى القوادة المتهمة، وتم إحالتهم لنيابة القديمة برئاسة محمد حسين للتحقيق.

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مصر 365

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