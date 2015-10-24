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سيدة تستعين بعشيقها وشقيقها لقتل زوجها بعد اكتشافه علاقتها ببولاق الدكرور

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سيدة تستعين بعشيقها وشقيقها لقتل زوجها بعد اكتشافه علاقتها ببولاق الدكرور سيدة تستعين بعشيقها وشقيقها لقتل زوجها بعد اكتشافه علاقتها ببولاق الدكرور
كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، غموض العثور على جثة سائق "توك توك" مصابًا بعدة طعنات متفرقة بجسده داخل شقته فى بولاق الدكرور، وتبين أن زوجته استعانت بشقيقها وعشيقها وقتلوا المجنى عليه بعد اكتشافه خيانتها له، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء مجدى عبد العال، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغا بالعثور على جثة "س.م" سائق مصابا بعدة طعنات داخل شقته ببولاق الدكرور، فكلف رجال المباحث بإجراء التحريات لكشف مرتكب الجريمة.

وتبين للعقيد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، أن زوجة المجنى عليه كانت على علاقة بأحد الأشخاص يدعى "م.ك" وأن الزوج القتيل اكتشف خيانتها مما دفع الزوجة لاتخاذ قرار بالتخلص منه، فاستعانت بعشيقها وشقيقها "ا" وحضرت لهما "سنجتين" وأعطت لهما مفتاح الشقة، واستغل المتهمون نوم المجنى عليه وسددوا له الطعنات وفروا هاربين، وبإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من القبض على الجناة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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مصر 365