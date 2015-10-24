دائرة إرهاب الشرقية تستأنف محاكمة 26 إخوانيا لتحريضهم على العنف

تستأنف دائرة إرهاب الشرقية، والمنعقدة بمحكمة بلبيس الجزئية، لدواعٍ أمنية، اليوم السبت، برئاسة المستشار نسيم على فرج وسكرتارية أحمد رزق، محاكمة 26 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية.

وكانت نيابة جنوب الشرقية، قد أحالت 26 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية إلى دائرة إرهاب الشرقية، بتهمة حيازة منشورات تحرض على العنف والانتماء لجماعة إرهابية. وتم تحديد جلسة لهم بدائرة إرهاب الشرقية التى تستأنف محاكمتهم اليوم.

>