اندماج 3 فصائل مسلحة فى سوريا تحت إسم "جيش النصر" لمواجهة قوات النظام

ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان أن ثلاثة فصائل سورية مسلحة تعمل فى ريفى حماة الشمالى والغربى أعلنت اندماجها بشكل كامل تحت مسمى "جيش النصر" لمواجهة قوات النظام السورى والمجموعات الموالية له.

ونقل راديو "سوا" الأمريكى عن المرصد قوله - فى بيان له اليوم السبت - "إن جبهة الإنقاذ المقاتلة والفوج 111 وتجمع صقور الغاب أعلنت فى شريط مصور تشكيل جيش النصر تلبية لمتطلبات المرحلة الحالية والحاجة الملحة إلى رص الصفوف للتصدى لقوات النظام السوري".

ونقلت وكالة "شام" الإخبارية عن قائد جيش النصر الذى شكلته الفصائل الثلاثة محمد المنصور قوله "إن جيش النصر يتواجد فى ريفى حماة الشمالى والغربى على خط اشتباك مع قوات النظام يبلغ نحو 100 كيلومتر، موضحا أن عدد عناصر جيش النصر يبلغ قرابة خمسة ألاف مقاتل يتمركزون فى جبهات مورك والحماميات والزلاقيات، مشيرا إلى امتلاك جيش النصر صواريخ فاغوت المضادة للدروع، والتى تسمى القناص الليلي".

ومن ناحية أخري، أعلن المرصد السورى عن ارتفاع قتلى الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام من جهة وعناصر "داعش" من جهة أخرى على طريق خناصر - اثريا إلى 21 من قوات النظام و28 قتيلا لدى "داعش".

وفى ريف حلب الجنوبي، قتل 16 شخصا من الفصائل الإسلامية المقاتلة بينهم القائد العسكرى لكتائب "ثوار الشام" وقيادى عسكرى فى جيش المجاهدين إثر اشتباكات مع قوات النظام والموالين له.

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